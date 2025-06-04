В Джалал-Абаде двум борцам на поясах вручили автомобили

В городе Джалал-Абад состоялось торжественное награждение победителей соревнований по кыргыз курөшү (национальной борьбе на поясах). Два борца, показавшие лучшие результаты, были удостоены ценных призов - автомобилей.

Награды были вручены по итогам престижного турнира, который собрал сильнейших борцов со всех регионов Кыргызстана. Победители продемонстрировали выдающееся мастерство, силу и дух национальной борьбы, заслужив уважение болельщиков и организаторов.

Главный приз - автомобиль - стал символом признания заслуг спортсменов и стимула для молодёжи заниматься кыргызскими традиционными видами спорта.

Организаторы подчеркнули, что поддержка национальных видов спорта продолжится, и подобные награды станут доброй традицией.