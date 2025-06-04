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В Бишкеке проходит теннисный турнир ко Дню защиты детей

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке стартовало Открытое первенство СДЮШОР имени С. Джуманазарова по теннису, приуроченное ко Дню защиты детей. Соревнования проходят с 2 по 6 июня на теннисных кортах спортшколы по улицам Тыныстанова и Малдыбаева.

Игры организованы по олимпийской системе и проходят в трех возрастных категориях: 2008–2011, 2012–2014 и 2015 года рождения и младше. В турнире принимают участие около 115 юных теннисистов со всего города.

Как отмечают организаторы, с каждым годом количество участников растет, и в турнире активно участвуют как государственные спортивные школы, так и частные клубы. Соревнования направлены на развитие детского тенниса и привлечение молодежи к активному образу жизни.


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URL: https://www.vb.kg/446632
Теги:
теннис, Бишкек, Кыргызстан
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