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На 89-м году жизни скончался композитор Евгений Дога

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На 89-м году жизни скончался народный артист СССР, композитор Евгений Дога. Об этом сообщает ТСВ Приднестровье.

Дога – молдавский и советский композитор, дирижер и педагог. Родился 1 марта 1937 г. в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР (ныне Приднестровье). В 1951 г. поступил в Кишиневское музыкальное училище по классу виолончели, а затем – в Кишиневскую консерваторию. В 1960 г. завоевал признание как автор симфонических, камерных и вокальных произведений. Широкую известность ему принесла музыка к фильмам, в частности, "Табор уходит в небо" (1976) и "Мой ласковый и нежный зверь" (1978) – вальс из этой картины стал одним из самых узнаваемых музыкальных произведений XX в.

Дога писал оперы, балеты, симфонии, музыку для театра и кино. Активно сотрудничал с ведущими кинорежиссерами, включая Эмиля Лотяну и Сергея Параджанова.

Помимо творчества, Дога занимался педагогической и общественной деятельностью, преподавал в Кишиневской консерватории, был депутатом Верховного Совета СССР, а в 2017 г. баллотировался на пост президента Молдовы.

Источник: Ведомости


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URL: https://www.vb.kg/446633
Теги:
Молдова, музыка, СССР
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