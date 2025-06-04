Кыргызстанец стал бронзовым призером на чемпионате мира по джиу-джитсу

С 29 мая по 2 июня в Лонг-Бич (Калифорния, США) прошёл один из крупнейших турниров по бразильскому джиу-джитсу - IBJJF World Jiu-Jitsu Championship 2025.

Кыргызстанец Нургазы Багышбеков стал обладателем бронзовой медали в категории Medium Heavyweight (синий пояс). Это первая в истории Кыргызстана награда на этом престижном мировом первенстве.

Как сообщили в Федерации джиу-джитсу КР, спортсмен продемонстрировал высокий уровень подготовки, преодолев серию поединков среди сильнейших бойцов мира.

На данный момент Нургазы тренируется в легендарной американской академии Art of Jiu-Jitsu (AOJ) под руководством братьев Рафаэля и Ги Мендесов - многократных чемпионов мира и признанных икон джиу-джитсу.