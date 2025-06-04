Мыктыбек Оролбай уулу проведет бой с Тофиком Мусаевым

Бойцовский промоушен UFC официально объявил о поединке, который пройдёт 21 июня в Баку (Азербайджан). Лёгкий вес (до 70 кг) представит кыргызстанский боец Мыктыбек Оролбай уулу (рекорд 7-2). Его соперником станет азербайджанец Тофик Мусаев (20-5).

35-летний Мусаев начал профессиональную карьеру в 2013 году и выступал в известных промоушенах Rizin FF и Bellator. Мыктыбек, 27 лет, дебютировал в профессиональном ММА в 2019 году и с 2023 года выступает в UFC.

В UFC кыргызстанец провёл три боя: победил болевым приёмом Уроша Медича из Сербии, одержал победу единогласным решением над Элвисом Бренером из Бразилии и уступил раздельным решением судей Матеушу Ребецки из Польши.

Главным событием турнира UFC on ABC 8 станет бой в полутяжёлом весе между Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри.