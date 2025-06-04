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Сборная Кыргызстана готовится к матчу против КНДР в Эр-Рияде

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по футболу продолжает подготовку к матчу против сборной КНДР в рамках 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Prosports.kz.

Встреча состоится 5 июня в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. Кыргызстанская команда уже находится на сборах в Саудовской Аравии, где проходит заключительный этап подготовки к важному поединку.

Матч имеет ключевое значение в борьбе за выход на следующий этап отбора. Тренерский штаб нацелен на максимальный результат и рассчитывает на боеспособный состав.


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URL: https://www.vb.kg/446645
Теги:
Южная Корея, футбол, Кыргызстан
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