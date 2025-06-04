Погода
$ 87.31 - 87.76
€ 98.62 - 99.62

Чемпионат Центральной Азии по шахматам пройдёт в Чолпон-Ате

125  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 20 по 29 июля 2025 года в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области состоится чемпионат Центральной Азии по шахматам среди юношей и девушек в категориях от U-8 до U-18. Об этом сообщил Кыргызский шахматный союз.

Турнир пройдет на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром". Формат соревнований - 9 туров по швейцарской системе.

Принять участие смогут спортсмены с действующим FIDE ID, возрастом от 8 до 18 лет по состоянию на 1 января 2025 года.

Призовой фонд чемпионата составит 10 000 долларов. Участников ожидают денежные призы, медали, а также возможность получить официальные звания FIDE - IM, FM, CM и их женские эквиваленты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446647
Теги:
шахматы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  