Чемпионат Центральной Азии по шахматам пройдёт в Чолпон-Ате

С 20 по 29 июля 2025 года в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области состоится чемпионат Центральной Азии по шахматам среди юношей и девушек в категориях от U-8 до U-18. Об этом сообщил Кыргызский шахматный союз.

Турнир пройдет на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром". Формат соревнований - 9 туров по швейцарской системе.

Принять участие смогут спортсмены с действующим FIDE ID, возрастом от 8 до 18 лет по состоянию на 1 января 2025 года.

Призовой фонд чемпионата составит 10 000 долларов. Участников ожидают денежные призы, медали, а также возможность получить официальные звания FIDE - IM, FM, CM и их женские эквиваленты.