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Симоне Индзаги покидает "Интер" после разгрома в Лиге чемпионов

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- Самуэль Деди Ирие
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Симоне Индзаги официально покинул пост главного тренера "Интера" после сокрушительного поражения со счетом 0:5 от "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов УЕФА в минувшую субботу - это самое крупное поражение в истории финалов турнира.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне Индзаги привел "Интер" к победе в Серии А, клуб не сумел сохранить чемпионский титул - его завоевал "Наполи". Во вторник клуб подтвердил, что решение о расставании с тренером было взаимным.

"Пришло время попрощаться с этим клубом после четырехлетнего пути, в котором я отдал все силы, - сказал Индзаги в прощальном заявлении. - Каждый день мои первые и последние мысли были об "Интере". В ответ я получил профессионализм и страсть от игроков, руководства и всех сотрудников клуба".

49-летний тренер также выводил "Интер" в финал Лиги чемпионов 2023 года, где команда проиграла "Манчестер Сити" со счетом 0:1. Несмотря на два подряд выхода в финал, последнее поражение оказалось слишком тяжелым для клуба.

СМИ Италии и Ближнего Востока сообщают, что Индзаги близок к подписанию выгодного трехлетнего контракта с саудовским клубом "Аль-Хиляль". Переговоры могут завершиться до начала Клубного чемпионата мира в США, где "Аль-Хиляль" сыграет с мадридским "Реалом" 18 июня.

"Интер", который также участвует в обновленном турнире, сыграет с мексиканским "Монтерреем" 17 июня и вынужден срочно назначить нового главного тренера. По информации итальянских СМИ, главным кандидатом на пост тренера "нерадзурри" является испанец Сеск Фабрегас, сейчас возглавляющий итальянский "Комо". Ранее он связывался с немецким "РБ Лейпциг", но теперь считается фаворитом на место тренера "Интера".

"Интер" вступает в критический период перехода всего за несколько дней до крупного международного турнира, и болельщики вместе с руководством внимательно ждут, кто возглавит команду в новом сезоне.


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URL: https://www.vb.kg/446649
Теги:
УЕФА, футбол
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