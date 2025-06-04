Хвича Кварацхелия посвятил победу в Лиге чемпионов Криштиану Роналду

После впечатляющей победы ФК "Пари Сен-Жермен со счётом 5:0 над "Интером" в финале Лиги чемпионов УЕФА, вингер Хвича Кварацхелия отпраздновал свой первый крупный европейский титул, посвятив эту победу своему давнему кумиру - Криштиану Роналду.

Грузинский футболист, который перешёл в ПСЖ из Наполи в январе, сыграл ключевую роль в финальном матче, забив четвёртый гол в разгроме соперника. После игры Кварацхелия опубликовал трогательное послание в социальных сетях с фотографией Роналду во время его визита в Грузию и совместным снимком двух звёзд с трофеем Лиги чемпионов.

Этот жест отражает глубокое уважение Кварацхелии к Роналду, символизируя момент связи между двумя из самых ярких вингеров современного футбола и, возможно, означая передачу эстафеты на самой престижной футбольной арене Европы.

Победа в Лиге чемпионов стала важной вехой в восходящей карьере Кварацхелии и подчёркивает продолжающееся доминирование ПСЖ в европейском футболе.