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Хвича Кварацхелия посвятил победу в Лиге чемпионов Криштиану Роналду

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- Самуэль Деди Ирие
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После впечатляющей победы ФК "Пари Сен-Жермен со счётом 5:0 над "Интером" в финале Лиги чемпионов УЕФА, вингер Хвича Кварацхелия отпраздновал свой первый крупный европейский титул, посвятив эту победу своему давнему кумиру - Криштиану Роналду.

Грузинский футболист, который перешёл в ПСЖ из Наполи в январе, сыграл ключевую роль в финальном матче, забив четвёртый гол в разгроме соперника. После игры Кварацхелия опубликовал трогательное послание в социальных сетях с фотографией Роналду во время его визита в Грузию и совместным снимком двух звёзд с трофеем Лиги чемпионов.

Этот жест отражает глубокое уважение Кварацхелии к Роналду, символизируя момент связи между двумя из самых ярких вингеров современного футбола и, возможно, означая передачу эстафеты на самой престижной футбольной арене Европы.

Победа в Лиге чемпионов стала важной вехой в восходящей карьере Кварацхелии и подчёркивает продолжающееся доминирование ПСЖ в европейском футболе.


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URL: https://www.vb.kg/446651
Теги:
футбол
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