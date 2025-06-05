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Тагаев о миграционной амнистии: Многие просто не успевают - дайте отсрочку

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- Светлана Лаптева
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Руководитель общественного фонда "КызматташууKG" Зайнидин Эргешович Тагаев рассказал журналистам VB.KG, что к нему обращаются десятки людей, которые не по своей воле не могут попасть под амнистию, гарантирующую легализацию иностранцев в Кыргызстане до 10 июня 2025 года.

- Хотим обратиться к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой - дать возможность решить ситуацию, в которой оказались десятки мигрантов. Они не успевают легализоваться к 10 июня, не потому что не хотят, а потому что не могут. Хотят выполнить все требования, оплатить штраф, если нужно, но не получается. Люди теряются, пугаются. Им просто некуда идти, - говорит Зайнидин Тагаев.

По его словам, во многих случаях люди банально поздно узнали о законе. Кто-то живет и работает в селе - там информация доходит с опозданием. Многие жалуются на очереди в ЦОНах, на сбои в системе, на то, что талоны после обеда уже не выдают, а база "виснет". Люди боятся. Да, в указе говорится, что можно легализоваться, но в то же время почти каждый, кто обращается, сталкивается с какими-то препятствиями. А штрафы - огромные, до 5800 сомов. Это неподъемные суммы для многих.

- Получается странная ситуация. Раньше мигранты должны были прописаться на два месяца. Потом эту прописку приостановили, не объяснив причин, и потребовали выехать. И те, кто не был прописан, автоматически стали нелегалами. Сейчас люди хотят всё исправить, легализоваться, но даже подать документы не могут. Потому что справка из РОВД нужна. А что это за справка? Что значит "отсутствие препятствующих материалов"? Никто толком не объясняет. Люди теряются, нервничают, не знают, что делать, - сказал Тагаев.

Он отмечает, что в фонде не раз сталкивались с историями, когда человек приехал в Кыргызстан по приглашению, или просто как турист - ему понравилась страна, он хочет остаться, работать, платить налоги, но его встречают штрафами и закрытыми окнами в ЦОНе. Как будто его знания, опыт, энергия - никому не нужны.

- Мы не просим списать всё или разрешить всем остаться. Мы просим дать людям шанс. Пусть дадут отсрочку. Пусть соберутся власти и общественность, пусть посмотрят на ситуацию. Не на цифры - на людей. Очень хочется, чтобы их услышали, - говорит Тагаев.

Напомним, что согласно указу президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова от 22 мая 2025 года №164 "О мерах по регулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих на территории Кыргызской Республики", иностранцам, нарушившим правила пребывания, разрешено до 10 июня 2025 года легализовать свое положение без штрафов и депортации. Также они могут добровольно покинуть страну без уплаты штрафов.

Для легализации необходимо оформить регистрацию по месту пребывания, визу, вид на жительство или единое разрешение на проживание и трудовую деятельность. Амнистия не распространяется на лиц без проездных документов, тех, кто подал документы на статус беженца, фигурантов уголовных дел до окончания судебного процесса, а также на тех, кто представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

Для подачи заявления требуются проездной документ, при наличии - действующее разрешение, справка из органов внутренних дел об отсутствии препятствий и иные документы, предусмотренные законодательством.

Минтруду поручено провести широкую информационную кампанию, чтобы как можно больше людей узнали о возможности легализации. По словам председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева, эта мера направлена на снижение числа нелегальных мигрантов и повышение контроля за соблюдением законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/446653
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, миграция, Кыргызстан, активисты
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