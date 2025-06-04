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Фрэн Кирби завершила карьеру в сборной Англии

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- Самуэль Деди Ирие
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Фрэн Кирби объявила о завершении своей международной карьеры после того, как узнала, что не попадёт в состав сборной Англии на чемпионат Европы 2025 года в Швейцарии под руководством Сарины Вигман.

31-летняя полузащитница, на счету которой 77 матчей и 19 голов за "Львиц", подтвердила своё решение в интервью BBC и ESPN, опубликованных вскоре после поражения Англии от Испании со счётом 1:2 во вторник вечером. Кирби изначально планировала завершить выступления за сборную после турнира, но приняла решение сделать это раньше после того, как узнала о своём отсутствии в финальной заявке из 23 игроков, которую Вигман огласит в четверг.

"После того, как я играла за сборную с 21 года, пришло время закрыть эту главу в своей жизни, - написала Кирби в заявлении на своей странице в Instagram. - Это была величайшая честь - представлять свою страну, о чём я мечтала с детства".

Кирби была ключевым игроком сборной, выигравшей Евро-2022, и сыграла важную роль в развитии команды под руководством Вигман. Её уход стал уже вторым за последние дни после неожиданного объявления о завершении карьеры от вратаря Мэри Эрпс.

Оценивая свою десятилетнюю карьеру в сборной, Кирби добавила: "Моё путешествие было полным взлётов и падений, испытаний и достижений... Независимо от того, с чем мне приходилось сталкиваться, я хочу, чтобы вы знали: каждый раз, надевая футболку сборной, я отдавала все 100%".

Она завершила своё послание благодарностью болельщикам, партнёрам по команде и своей покойной матери: "Моя мама мечтала, чтобы я играла за страну, и я так горжусь тем, что смогла это сделать и выступать перед вами".

Уход Кирби оставляет после себя наследие страсти, стойкости и мастерства - черты, сделавшие её одной из самых ярких и креативных футболисток сборной Англии в последние годы.


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URL: https://www.vb.kg/446656
Теги:
Великобритания, футбол
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