Александр Бублик одолел Джека Дрейпера и вышел в четвертьфинал

Казахстанец Александр Бублик обыграл пятую ракетку мира Джека Дрейпера из Великобритании в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, одержав победу со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4.

Известный своим нестандартным стилем, 27-летний Бублик назвал матч одним из самых удовлетворяющих в карьере.

"Иногда у тебя есть один-единственный шанс. Я сыграл с максимальным риском - иначе не выжил бы на корте", - признался он после матча.

Несмотря на многолетнюю неприязнь к грунтовым покрытиям, в этом сезоне Бублик выиграл на них больше матчей, чем за последние три года вместе взятые.

"Может быть, это первый год, когда я не жалуюсь на грунт. Просто не было выбора - я начал падать в рейтинге", - отметил теннисист.

Отец и семьянин, Бублик снова подчеркнул, что не готов жертвовать здоровьем ради результата.

"Я не стану играть через боль, чтобы выиграть матч. Жизнь и здоровье - в приоритете. У меня есть семья, и я должен быть отцом".

Он добавил, что у каждого спортсмена свой путь.

"Если ты готов положить здоровье ради титула - пожалуйста. Но если не получится, не жалуйся".