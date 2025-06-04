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Сон Хын Мин может покинуть "Тоттенхэм" летом

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- Самуэль Деди Ирие
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Капитан "Тоттенхэма" Сон Хын Мин может покинуть клуб в это трансферное окно, сообщает The Telegraph. По данным источника, южнокорейский нападающий стал главной трансферной целью нескольких клубов Саудовской Про-лиги.

32-летний Сон выступает за лондонский клуб уже десять лет, сыграв 454 матча, в которых забил 173 гола и отдал 101 результативную передачу. В минувшем сезоне 2024/25 он помог "шпорам" завоевать Лигу Европы - первый трофей команды за 17 лет.

Причиной возможного ухода Сона называется желание "Тоттенхэма" выручить средства за трансфер, так как у игрока остался всего один год по контракту. Руководство клуба не хочет терять ключевого футболиста бесплатно летом 2026 года и планирует перестроить состав перед новым сезоном.

Сон может играть как на позиции левого вингера, так и в роли центрального нападающего. В минувшем сезоне он отметился 7 голами и 10 ассистами в 30 матчах Премьер-лиги под руководством Анге Постекоглу.

После победы в финале Лиги Европы над "Манчестер Юнайтед" Сон был замечен в слезах:

"Почему бы не сказать, что я легенда? Сегодня сбылась моя мечта. Я самый счастливый человек в мире", - сказал он в интервью TNT Sports.

Главный тренер "шпор" также отметил значение Сона для клуба:

"Он сделал всё, что мог за 10 лет. Он заслужил этот трофей", - заявил Постекоглу.

Сон трижды признавался игроком сезона в составе "Тоттенхэма", выигрывал "Золотую бутсу" АПЛ в 2022 году и входил в команду года по версии PFA в 2021 году. Он также помогал клубу выйти в финал Лиги чемпионов в 2019 году и финал Кубка английской лиги в 2021-м.

Теперь, судя по всему, десятилетняя глава Сона в "Тоттенхэме" подходит к завершению - но уходит он на высокой ноте, как победитель.


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URL: https://www.vb.kg/446660
Теги:
футбол
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