Кыргызстанцам напомнили о новых правилах пересечения границы Литвы

С 29 октября по 30 ноября кабинет министров Литовской Республики принял решение временно приостановить работу двух пограничных пунктов "Мядининкай" и "Шальчинкай" на границе с Республикой Беларусь.

В связи с введёнными ограничениями Министерство иностранных дел Кыргызской Республики рекомендует гражданам Кыргызстана, находящимся на территории Литвы, заранее планировать альтернативные маршруты выезда с учётом действующих мер.

Пункт пропуска "Мядининкай" продолжит работу в ограниченном режиме. Пересечение границы через него разрешено дипломатическим сотрудникам и лицам, доставляющим дипломатическую почту, гражданам Литвы, стран Европейского союза, а также иностранцам с видом на жительство и гуманитарными визами. Пункт "Шальчинкай" временно закрыт полностью.

По информации литовской стороны, на данный момент у границы наблюдается скопление иностранных граждан, включая граждан Кыргызской Республики, ожидающих пропуска на территорию Беларуси.

МИД КР призывает кыргызстанцев воздерживаться от участия в несанкционированных акциях и иных формах выражения недовольства, связанных с ограничениями.

В случае необходимости граждане Кыргызстана могут обращаться за консульской поддержкой по "горячим линиям":

Консульский департамент МИД КР: +996 999 312 002

Посольство Кыргызской Республики в Республике Беларусь (Минск): +375 25 904 54 10,

электронная почта: kgembassy.by@mfa.gov.kg

.


Теги:
Беларусь, граница, Литва, Кыргызстан, МИД
