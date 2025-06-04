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В Бишкеке задержан дебошир угрожавший пистолетом

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- Бермет Таалайбекова
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23 мая 2025 года на пересечении улиц Карла-Маркса Суванбердиева произошло ДТП, в результате которого между водителями возник конфликт. В последствии одна из сторон, а именно гражданин КР И.Р.Д. из-за возникшего конфликта достал травматический пистолет марки "Grand Power Т 12" снаряженный 2 магазинами, 12 ед. патронов калибра 10х28 и стал направлять в сторону участников и угрожать выстрелом на поражение.

Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, гражданин И.Р.Д. был задержан совместно с сотрудниками Октябрьского РУВД и передан для дальнейших следственных действий.

При личном досмотре у него обнаружен полиэтиленовый пакет с белым порошком с характерным запахом.

В ходе обыска были изъяты два нарезных и один полуавтоматический огнестрельный оружия с патронами.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 280 УК КР.

Задержанный водворён в ИВС. Назначены судебные экспертизы. Продолжаются следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/446662
Теги:
ГКНБ, ДТП, задержание, Бишкек, пистолет
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