Торага ЖК выступил за жесткий контроль мопедов и скутеров в Бишкеке

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу призвал МВД и мэра Бишкека взять под контроль эксплуатацию мопедов и скутеров. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Спикер выразил обеспокоенность участившимися авариями и жалобами горожан из-за беспорядочного движения этих транспортных средств, которые создают опасные ситуации и мешают автомобилям, нарушая спокойствие даже ночью.

По словам Нурланбека Тургунбека уулу, большинство пользователей мопедов и скутеров - дети, которые не имеют водительских прав, и их движение не контролируется камерами дорожного наблюдения.

"В других странах к такому транспорту предъявляют жёсткие требования, поэтому необходимо ввести регулирование и в Кыргызстане", - сказал торага.