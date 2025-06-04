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Торага ЖК выступил за жесткий контроль мопедов и скутеров в Бишкеке

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- Назгуль Абдыразакова
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Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу призвал МВД и мэра Бишкека взять под контроль эксплуатацию мопедов и скутеров. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Спикер выразил обеспокоенность участившимися авариями и жалобами горожан из-за беспорядочного движения этих транспортных средств, которые создают опасные ситуации и мешают автомобилям, нарушая спокойствие даже ночью.

По словам Нурланбека Тургунбека уулу, большинство пользователей мопедов и скутеров - дети, которые не имеют водительских прав, и их движение не контролируется камерами дорожного наблюдения.

"В других странах к такому транспорту предъявляют жёсткие требования, поэтому необходимо ввести регулирование и в Кыргызстане", - сказал торага.


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URL: https://www.vb.kg/446663
Теги:
ДТП, спикер, Жогорку Кенеш
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