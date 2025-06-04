КР и Беларусь подписали документы по агроэкспорту и животноводству

В рамках форума "Белагро-2025" прошёл бизнес-форум "Беларусь - Кыргызстан" в ходе которого стороны подписали важные документы по развитию сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики заключило два ключевых соглашения:

– Меморандум о взаимном сотрудничестве в области племенного животноводства, предполагающий обмен технологиями, совместное развитие племенных программ и внедрение методов заморозки семени - хранения генетического материала животных при низких температурах.

– Договор о поставках сельхозпродукции из Кыргызстана в Беларусь. В перечень входят свежие овощи и фрукты: картофель, морковь, капуста, яблоки и цитрусовые.

Соглашения направлены на укрепление торгово-экономических связей, развитие аграрного сектора и продвижение кыргызской продукции на белорусский рынок.