Более 60 стран проводят акции в честь 12-летия Декларации мира HWPL

С конца мая до начала июня 2025 года в 94 локациях 61 страны, включая Казахстан и Южную Корею, проходят мероприятия, приуроченные к 12-й годовщине провозглашения Декларации о мире во всем мире, организованные международной миротворческой организацией HWPL при ЭКОСОС ООН. В них участвуют более 1600 общественных деятелей и свыше 10 000 граждан.

Декларация была впервые провозглашена 25 мая 2013 года председателем HWPL Ли Ман Хи в Сеуле, где 30 000 молодых людей со всего мира выступили за прекращение войн и установление мира через активное гражданское участие.

В Казахстане 31 мая в городе Актобе состоялась конференция в гибридном формате с участием около 60 представителей стран СНГ. Мероприятие прошло при поддержке Репетиторского центра "Underground", который предоставил помещение и подписал меморандум о сотрудничестве с HWPL для реализации программы образования мира.

Президент центра Миргуль Наурузбаева рассказала об успешном запуске уроков мира в Казахстане, вызвавших большой интерес у студентов. Глава Глобального филиала HWPL Ли Джин Мо отметил важность расширения программы и заинтересованность казахстанских учебных учреждений.

На сегодняшний день уроки мира HWPL проводятся в 93 странах, их цель - воспитание "граждан мира" с активной гражданской позицией и универсальными ценностями, такими как любовь, уважение и законопослушность, а также практическими навыками построения мира.

Ранее, на 10-й годовщине, председатель HWPL Ли Ман Хи подчеркнул необходимость объединения под знаменем мира и воспитания посланников мира в семьях и школах.

Ожидается, что 12-я годовщина станет не только напоминанием о достигнутом, но и подтверждением приверженности глобального сообщества практическим действиям ради мирного будущего, включая развитие международного права и межрелигиозной гармонии.