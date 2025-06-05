Бахрам Касраи: "Суперабсорбенты - шанс для фермеров Кыргызстана"

Сельское хозяйство является основой экономики Кыргызстана, и его устойчивое развитие имеет особое значение. В этом контексте использование современных технологий для повышения продуктивности и преодоления таких вызовов, как дефицит воды, приобретает особую актуальность. Одним из перспективных решений являются сельскохозяйственные супер абсорбенты - инновационные материалы с высоким потенциалом трансформации агросектора страны. О деятельности своей компании, специализирующейся на производстве и внедрении супер абсорбентов, рассказал Бахрам Касраи, генеральный директор иранской компании Gum Gostar International Trade.

Расскажите почему для работы в этом направлении вы выбрали Кыргызстан?

- Хочу отметить, что в прошлом году Иран посетила делегация во главе с главой Минсельхоза КР, господином Бакытом Торобаевым. Тогда он встретился с представителями частного сектора нашей страны и призывал принять активное участие в развитии различных секторов экономики Кыргызстана.

Естественно, так как он курирует водопользование и сельское хозяйство, то и акцент делал на эти отрасли. А я в качестве производителя суперабсорбентов сразу заинтересовался. Хочу сказать, что наша компания уже несколько лет поставляет данную продукция в арабские страны Персидского залива и мы готовы проработать вопрос и со странами Центральной Азии.

Что из себя представляет суперабсорбенты и как действует данный продукт при разделывании сельхозугодий?

- Эти материалы представляют собой полимеры, способные поглощать и удерживать очень большое количество воды, до нескольких сотен раз превышающих их собственный вес. Затем они постепенно высвобождают эту воду в соответствии с потребностями растения. Примечательно, что продукт, используемый в пилотном проекте в Кыргызстане, полностью иранского производства и считается одним из лучших в мире в области сельскохозяйственных суперабсорбентов. Это большое достижение для иранской промышленности и науки, которое теперь может сыграть важную роль и в развитии сельского хозяйства Кыргызстана. Преимуществ использования этой технологии в сельском хозяйстве бесчисленное множество:

- Значительное сокращение потребления воды: Учитывая ограниченность водных ресурсов во многих регионах, суперабсорбенты, удерживая влагу в почве в течение более длительного времени, значительно сокращают потребность растений в воде. Это не только помогает сохранить водные ресурсы, но и снижает затраты на орошение.

- Повышение продуктивности и урожайности: Обеспечивая постоянную влажность, необходимую растению, снижается водный стресс и происходит более оптимальный рост, что в конечном итоге приводит к значительному увеличению урожайности.

- Улучшение здоровья почвы: Суперабсорбенты улучшают структуру почвы, повышают ее аэрацию и уменьшают эрозию.

- Сокращение потребления удобрений и пестицидов: Улучшая поглощение воды и питательных веществ растением, эффективность удобрений повышается, и необходимость в их чрезмерном использовании снижается. Кроме того, более сильные растения приобретают большую устойчивость к вредителям и болезням, что может привести к сокращению использования химических пестицидов.

- Повышение устойчивости растений к засухе: В засушливых районах суперабсорбенты действуют как буфер, помогая растениям более успешно переносить периоды засухи.

Мы верим, что с использованием сельскохозяйственных суперабсорбентов мы сможем не только решить проблемы, связанные с нехваткой воды, но и сделать шаг к повышению продовольственной безопасности и улучшению благосостояния фермеров. Эта технология обладает потенциалом для преобразования сельскохозяйственного сектора многих стран региона Нужно отметит, что во многих передовых странах, государство законодательно запретило заниматься земледелием без применения такой инновационной технологии.

-Ваши первоначальные впечатления и надежды на сотрудничество с Кыргызстаном в данной сфере?

- Хотел бы выразить искреннюю благодарность заместителю Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики, министру водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыту торобаеву за его неустанные усилия и поддержку в реализации пилотного проекта по использованию сельскохозяйственных суперабсорбентов. Его поддержка сыграла важную роль в продвижении этого многообещающего проекта.

На интенсивной и плодотворной встрече, которая длилась тогда около двух с половиной часов в Тегеране, мы подробно обсудили потенциал сельскохозяйственных суперабсорбентов. Очень интересным и похвальным моментом является то, что господин Торобаев сразу же по возвращении в Бишкек поручил немедленно протестировать переданные образцы на исследовательских фермах.

Первоначальные результаты этих тестов были настолько удивительными и многообещающими, что он без промедления отдал распоряжение о реализации пилотного проекта в более широком масштабе. Это быстрое реагирование и принятие решений свидетельствуют о его глубоком понимании и стремлении к устойчивому развитию сельского хозяйства в Кыргызстане.

И я хотел бы выразить особую благодарность первому заместителю Министра водопользования ,сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Жаныбеку Керималиеву за подробную встречу и разговор по существу.

Я и моя команда ценим их внимание и чуткое отношение по налаживании и сотрудничество между иранскими производителями и кыргызскими земледельцами.