Погода
$ 87.31 - 87.76
€ 98.62 - 99.62

Садыр Жапаров направил поздравление новому президенту Республики Корея

183  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава государства Садыр Жапаров поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на должность президента Республики Корея. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"От имени народа Кыргызстана и от себя лично сердечно поздравляю Вас с уверенной победой на президентских выборах и с избранием на пост президента Республики Корея.

Результаты президентских выборов являются ярким свидетельством доверия и поддержки народа Вашей прагматичной политики, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны.

Выражаю готовность и впредь вносить вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими государствами.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а народу Республики Корея - мира и процветания", -говорится в поздравлении президента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446673
Теги:
Южная Корея, президент, поздравление, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  