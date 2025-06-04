Садыр Жапаров направил поздравление новому президенту Республики Корея

Глава государства Садыр Жапаров поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на должность президента Республики Корея. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"От имени народа Кыргызстана и от себя лично сердечно поздравляю Вас с уверенной победой на президентских выборах и с избранием на пост президента Республики Корея.

Результаты президентских выборов являются ярким свидетельством доверия и поддержки народа Вашей прагматичной политики, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны.

Выражаю готовность и впредь вносить вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими государствами.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а народу Республики Корея - мира и процветания", -говорится в поздравлении президента.