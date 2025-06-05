В Балыкчы залили фундамент первой в истории страны ветроэлектростанции

В Кыргызстане состоялось историческое событие – заливка фундамента первой в истории страны ветроэлектростанции. В торжественной церемонии принял участие министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, курирующий энергетический блок.

"Этот день стал символом начала реальных перемен. Кыргызстан впервые переходит от слов к делу в развитие ветроэнергетики", – заявил Бакыт Торобаев, открывая церемонию.

Ветропарк реализуется компанией "Метрум ТЭК" на территории СЭЗ "Каракол" вблизи города Балыкчы. Уже в августе 2025 года в эксплуатацию будет введён первый ветрогенератор мощностью 1 МВт. Весь ветропарк, рассчитанный на 100 МВт, будет построен в две фазы:

• первая - 21 турбина, суммарно 50 МВт,

• вторая - ещё 20 турбин по 2,5 МВт каждая.

После запуска ветропарк сможет производить до 250 миллионов кВт⋅час энергии в год, что позволит обеспечить стабильным электроснабжением весь регион и снизить нагрузку на традиционные энергоресурсы.

Ветропарк обеспечит электроэнергией не только Иссык-Кульскую область, но и будет экспортировать её в рамках проекта CASA 1000. Благодаря запуску ветропарка, ежегодно будет предотвращаться загрязнение, эквивалентное выбросам от 35 000 автомобилей. Это означает меньше углекислого газа, смога, кислотных дождей и респираторных заболеваний. Ветропарк создаст до 50 рабочих мест на этапе строительства и эксплуатации, обеспечит выплаты в местный бюджет и инвестиции в социальную инфраструктуру. Этот шаг стал реальностью благодаря последовательной политике Президента Садыра Жапарова, направленной на укрепление энергетической независимости, устойчивое развитие и открытие страны для современных экологичных технологий.

Также ключевую роль сыграли активные действия заместителя Председателя Кабинета Министров Бакыта Торобаева, Министерства энергетики и Ассоциации по возобновляемой энергетике КР. Вместе им удалось преодолеть нормативные барьеры и заложить правовую основу, которая ранее в принципе не предусматривала строительство ветровых станций.