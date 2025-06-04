Стали известны подробности убийства пропавшего жителя Нарынской области

Сотрудниками милиции Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве. Тело 28-летнего жителя села Кочкор Нарынской области было найдено 4 июня 2025 года в акватории реки Чу на территории Чуйского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным милиции, на теле обнаружены признаки насильственной смерти.

По подозрению в совершении убийства задержан его знакомый - гражданин К.А. 1997 года рождения. Он водворён в ИВС в порядке статьи 96 УПК КР.

Следствие установило, что 1 июня К.А. под предлогом осмотра скота вывел Э.Н. на безлюдный участок возле реки. Там он нанёс ему удар острым предметом и камнем, похитил барсетку с деньгами около 20 000 сомов и сбросил тело в воду.

Заявление о безвестном исчезновении Э.Н. 1997 года рождения поступило в милицию 1 июня. Родственники сообщили, что он перестал выходить на связь после посещения скотного рынка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 122 УК КР (Убийство). Назначены судебно-медицинские экспертизы, продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий.