Симоне Индзаги стал новым главным тренером "Аль-Хиляля"

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" официально объявил о назначении Симоне Индзаги новым главным тренером команды. Итальянский специалист подписал двухлетний контракт с зарплатой 26 миллионов евро в год после вычета налогов, что делает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мировом футболе.

Сделка была окончательно оформлена сегодня в Париже, спустя всего два дня после того, как Индзаги официально завершил свою работу в "Интере", где добился больших успехов, включая победы в национальных турнирах и выход в финал Лиги чемпионов.

Переход Индзаги в "Аль-Хиляль" - очередной громкий шаг со стороны Саудовской Про-Лиги, которая продолжает привлекать звёзд европейского футбола как среди игроков, так и среди тренеров. Клуб, и без того обладающий звёздным составом, рассчитывает на тактическое мастерство Индзаги и его лидерские качества, чтобы укрепить свои позиции в национальных и международных соревнованиях.

Ожидается, что в ближайшие дни будут объявлены дополнительные детали, включая официальную презентацию и возможные изменения в тренерском штабе.