Гол Криштиану Роналду выводит Португалию в финал Лиги наций

Сборная Португалии вышла в финал Лиги наций УЕФА 2025, одержав минимальную победу со счётом 1:0 над сборной Нидерландов на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне. Главным героем встречи стал Криштиану Роналду, забивший решающий мяч на 78-й минуте.

Полуфинал получился напряжённым и равным, обе команды демонстрировали высокую интенсивность, однако по-настоящему опасных моментов было немного. Исход матча решил один эпизод: на 78-й минуте, после передачи Бруну Фернандеша, Роналду открылся в штрафной и мощным ударом отправил мяч под перекладину, не оставив шансов вратарю соперника.

Этот гол стал для Роналду 131-м в составе сборной Португалии и в очередной раз подтвердил его невероятную важность для национальной команды, несмотря на возраст - нападающему недавно исполнилось 39 лет. Он был признан игроком матча, активно помогая как в атаке, так и в организации давления на соперника.

Португалия уверенно прошла групповой этап и теперь в финале встретится с победителем второго полуфинала, в котором сразятся Франция и Испания. Финальный матч Лиги наций пройдёт 9 июня 2025 года в Порту, на стадионе "Драгау".

Для сборной Португалии это будет второй финал Лиги наций в истории - первый был выигран в 2019 году, также с участием Криштиану Роналду.

Футбольный мир с нетерпением ждёт финала, в котором Роналду и его команда попытаются вновь покорить Европу.