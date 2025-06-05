Финал Суперлиги Кыргызстана по футзалу: решающие матчи в Бишкеке

Финальная серия чемпионата Кыргызстана по футзалу среди команд Суперлиги продолжится в Бишкеке на площадке ФОК "Газпром". Третий и четвёртый матчи состоятся 6 и 8 июня в 21:00.

В борьбе за титул чемпионов страны встречаются Art Blast Group и "Алай". После первых двух игр серия сравнялась - по одной победе у каждой команды. 30 мая "Алай" выиграл первый матч в серии пенальти - 2:2 (4:3 по пенальти), а 1 июня Art Blast Group ответил победой со счётом 6:5.

Болельщики, уже купившие билеты, смогут заменить их при входе на матчи. Прямые трансляции будут доступны на канале @kyrgyz_sport_tv, а приобрести билеты можно на сайте kassir.kg.

Расписание финальных игр:

6 июня, 21:00 - Art Blast Group - "Алай"

8 июня, 21:00 - "Алай" - Art Blast Group

Чемпионская серия продлится до трёх побед одной из команд.