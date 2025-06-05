Асель Лесбекова и Элдияр Орозбаев поедут на чемпионат мира по шахматам

По итогам чемпионата Кыргызстана по рапиду и блицу, прошедшего с 31 мая по 2 июня в КГТУ имени И. Раззакова, определились представители страны на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

Победителями турнира среди мужчин и женщин стали международный мастер Элдияр Орозбаев и женский кандидат в мастера спорта Асель Лесбекова. Они получат честь представить Кыргызстан на мировом первенстве по шахматам в дисциплинах рапид и блиц.

Чемпионат собрал сильнейших шахматистов страны и прошёл по швейцарской системе. Мужчины сыграли по 9 туров в рапиде и 13 в блице, женщины - по 9 туров в каждом виде.

Организаторы выразили благодарность генеральному спонсору турнира - МКК "М Булак", и партнёру - КГТУ имени И. Раззакова.

Кыргызский шахматный союз поздравляет спортсменов и желает им успехов на международной арене.