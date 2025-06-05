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Бакетаев: Вклад Атамбаева в развитие страны нельзя игнорировать

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- Бакыт Басарбек
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Политолог Бакыт Бакетаев выступил против лишения бывшего президента Алмазбека Атамбаева государственных наград. По его мнению, к заслугам прошлых лет нужно относиться взвешенно, независимо от последующих проступков.

- Думаю, в нашем законодательстве существует серьезный пробел в части оценки прошлых заслуг. Если человек сделал что-то полезное для страны, к примеру, организовал, построил, запустил, то и результат его труда уже существует и продолжает приносить пользу. Интеллектуальные и организаторские усилия дают всходы даже спустя десятилетия, - отметил Бакетаев.

Он считает, что подход к лишению государственных наград нуждается в переосмыслении.

- Мы должны исходить не только из формальной правовой логики, но и из здравого смысла. Если суд принимает решение о наказании за преступление, это не означает, что вклад человека в развитие страны исчезает. Народ это помнит. Мировая практика это подтверждает. Нобелевские лауреаты не теряют премии за последующие проступки. Пример - Анри Дюнан, основатель Красного Креста и первый лауреат Нобелевской премии мира. Он оказался в центре финансового скандала, жил в забвении, но его заслуги остались в истории, а деятельность Красного Креста продолжается по сей день, - сказал эксперт.

В то же время, подчеркивает политолог, награды не являются индульгенцией.

- Законы обязаны соблюдать все. Мне было очевидно, что Алмазбек Атамбаев рано или поздно будет осужден: признаки преступления были налицо. Об этом я еще весной 2019 года писал в газете "Ордо" - большая аналитическая статья с прогнозом его ареста, что и случилось уже в августе 2019 года, - напомнил он.

По мнению Бакетаева, команда Атамбаева изначально выбрала ошибочную стратегию.

- В обществе существуют три ключевые категории: народ, власть и государство. Народ делегирует доверие, государство обязано обеспечить стабильность, а власть использует все легитимные инструменты для достижения этой цели. Поэтому неудивительно, что политическая история Кыргызстана полна острых столкновений, - сказал он.

Эксперт отметил, что сегодня, при пятом президенте страны, законы начинают действовать вне зависимости от статуса фигурантов.

- Садыр Жапаров строит Пятую Республику. Его основная идея - это равенство всех перед законом. Кто бы ни нарушил закон, будь то бывший президент или Нобелевский лауреат, то он должен нести ответственность. Это не лозунг, а практика: в Кыргызстане действительно возбуждаются дела против всех, кто преступил закон, - подчеркнул он.

Бакетаев напомнил, что в истории страны были примеры достойного поведения, несмотря на давление:

- Яркий пример тому Феликс Кулов. В свое время, при президенте Акаеве, несмотря на уголовное дело, он ходил на допросы, посещал суды, хотя его команда могла устроить масштабные беспорядки. Я тогда был в его команде и знаю, какие возможности были. Однако Кулов приказал: никаких силовых действий. Это был выбор зрелого политика.

Он также рассказал, что лично присутствовал на митинге в поддержку Садыра Жапарова в 2020 году:

- Садыр Жапаров, как законопослушный гражданин, добровольно вернулся в страну и был арестован. Его сторонники приходили ко мне за советом, как организовать митинг. Я предупреждал их, что могут быть раненые, возможны жертвы, так как власть в обязательном порядке применит все государственные инструменты подавления. Нужно бороться в рамках Конституции. Тем не менее, митинг у здания ГКНБ состоялся. Были и раненые, и задержанные. Я тоже был на этом митинге и мне тоже досталось от ребят с дубинками.

По его словам, позже стало известно, что и сам Жапаров призывал своих сторонников не устраивать митинги и беспорядки:

- И сегодня он продолжает настаивать на решении всех вопросов в правовом поле.

Бакетаев также дал оценки деятельности предыдущих глав государства:

- Аскар Акаев. Его главная заслуга – это создание "островка демократии" на постсоветском пространстве. Благодаря ему Кыргызстан воспринимался как "белая ворона" в Центральной Азии - в хорошем смысле. Но преступная сделка по Кумтору и стремление к третьему сроку перечеркнули многое.Кто посоветовал ему баллотироваться вопреки Конституции - пусть сам с ними и разбирается.

- Курманбек Бакиев. Он построил уникальную, не имеющую аналогов в мире, взрыво-набросную плотину ГЭС Камбар-Ата-2 и удвоил государственный бюджет. Неудивительно, что Акылбек Жапаров обратился к нему как к "Вашему Превосходительству". Но фатальной ошибкой Бакиева стало политическое продвижение сына Максима - без учета менталитета народа. Когда к власти пришло Временное правительство, его члены были обязаны предотвратить Ошские события. Я еще 9 мая в газете "Дело N" предупреждал о возможных межнациональных столкновениях в Оше. Мои прогнозы, основанные на фактах и наблюдениях, подтвердились. Почему временные правители не увидели угрозу - вопрос открытый. Возможно, Курманбек Бакиев знает ответ. И, может быть, именно поэтому некоторые политики так рьяно выступают против его возвращения в страну.

- Сооронбай Жээнбеков. Его плюс - относительно спокойное прохождение пандемии в стране, а в Таласской области и вовсе три месяца не было ни одного случая COVID-19. Его минус - промедление с отменой выборов, несмотря на зафиксированные факты массовой скупки голосов. Впрочем, именно его нерешительность сыграла на руку Садыру Жапарову. Он стал президентом, и в стране сейчас идут всеобъемлющие реформы: повышаются зарплаты, пенсии, пособия, строятся гидроэлектростанции, ведется капитальный ремонт и строительство.

- Алмазбек Атамбаев. Он добровольно, мирно, цивилизованно - без революции - передал власть. Построил ЛЭП "Датка–Кемин", ТЭЦ, начал строительство новой дороги Бишкек–Ош, однозначно решил вопрос дефицита газа. Он первым показал тренд: перед законом все равны. При нем были осуждены и Садыр Жапаров, и Камчыбек Ташиев, и Текебаев, и Курманбек Бакиев. Но затем сам оказался в ситуации, когда нарушил те же принципы, которых требовал от других.

В заключение политолог подчеркнул важность правового пути:

- В советское время мы смеялись над прибалтами, которые стояли на красный свет даже при пустой дороге. Но за 30 лет в Кыргызстане сформировалась новая правовая культура - граждане стали почти как эстонцы: законопослушны. Это касается и политических процессов. У нас всегда была, есть и будет оппозиция - и это нормально. Вопрос в форме, методологии, стратегии и тактике её существования. Тем более, нынешняя власть не закрыта для конструктивной критики. Недостатки есть у всех - особенно у тех, кто берётся за масштабные реформы. Думаю, время революций в Кыргызстане прошло. Те, кто по-прежнему мечтает о насильственном захвате власти, теряют время. Мы вступили в эпоху Пятой Республики. Как и во Франции, революционный дух выветрился. Теперь путь на политический Олимп - только через закон и труд на благо народа, - резюмировал Бакыт Бакетаев.


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URL: https://www.vb.kg/446696
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, Бакыт Бакетаев, Кыргызстан
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