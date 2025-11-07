В Бишкеке определили 26 мест для установки новых общественных туалетов

В мэрии столицы под председательством заместителя мэра Рамиза Алиева состоялось расширенное совещание, посвящённое вопросам развития и модернизации сети общественных туалетов в Бишкеке.
В рамках проекта определены 26 потенциальных локаций для установки санитарных объектов в четырёх районах города. При выборе мест учитывались анализ пешеходных, туристических и транспортных потоков, а также результаты опросов горожан.
Согласно представленным данным, установка общественных туалетов планируется по следующим адресам:
ул. Шопокова, рядом с сооружением "Улитка";
рынок "Мадина", ул. 7 Апреля – Мамбетова, под мостом;
пр. Жибек Жолу – Алматинка, рынок "Аламедин";
мкр. Улан: 7 Апреля – Ахунбаева;
пер. ул. Анкара – Виноградная, Этно-сквер;
6-й мкр, Ореховая роща;
ул. Безымянная – Ж. Пудовкина;
ул. Абдрахманова – Саманчина;
ул. Абдрахманова – Медерова;
ул. Ахунбаева – Манаса, магазин "Spar";
ул. Чокморова – Шевченко (рядом ДУМИ и БГА);
пер. ул. Алтымышева – Тыныбекова (рядом сквер "Люкс");
ул. Садырбаева, парк "Сакалдуу гүл";
ул. Жайыл Батыра – Чортекова, бульвар до 4-й городской больницы;
ул. Чортекова – Айни, сквер рядом с 4-й горбольницей;
ул. Айни – Осмонова, новый сквер;
ул. Мурманская – Абаканская, строится новый сквер (УКС);
пер. ул. Бакаева – Айни, ул. Островского;
ул. Токтогула – Эркиндик;
сквер Тоголок Молдо;
кинотеатр "Россия";
Национальный госпиталь;
кинотеатр "Ала-Тоо";
ул. Горького – Тыныстанова, ТРЦ "Вефа";
ул. Абдрахманова – Киевская;
ул. Профсоюзная – П. Лумумбы.
Особое внимание в проекте уделено инклюзивности городской среды. Все новые санитарные объекты будут спроектированы с учётом потребностей людей с инвалидностью и соответствовать принципам безбарьерной среды.
По словам представителей мэрии, модернизация сети общественных туалетов является частью комплексной программы по формированию комфортной и безопасной городской инфраструктуры.
Городские власти также призвали жителей столицы активно участвовать в процессе планирования и вносить предложения по выбору дополнительных локаций.
Идеи и предложения можно направить по адресу электронной почты dgh@meria.kg
или по телефону +996 707 976 747.