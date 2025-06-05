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Блогер, оскорбивший погибшую женщину, вновь задержан

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники ГУВД города Бишкек вновь задержали блогера Айбека Уланова, оскорбившего честь женщины, погибшей от рук супруга после встречи выпускников в Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, поводом послужило повторное распространение недостоверной информации, вызвавшей негативную общественную реакцию.

Изначально, после публикации порочащего поста в Facebook, Уланов (У.А., 1994 года рождения) был задержан и доставлен в Следственную службу. Он публично извинился перед обществом и родственниками погибшей. Назначены соответствующие экспертизы.

Однако позже Уланов вновь вышел в прямой эфир в соцсетях и продолжил распространять информацию, вызвавшую общественный резонанс. В результате, по итогам экспертиз, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 330 (разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или региональной вражды) УК КР.

У.А. был задержан в селе Чокморова Аламединского района Чуйской области и водворён в ИВС.

По результатам медицинского освидетельствования в наркодиспансере установлено, что он находился в состоянии острой наркотической интоксикации.

Главное управление внутренних дел Бишкека призывает пользователей социальных сетей соблюдать нормы закона при размещении публикаций. За распространение материалов, порочащих честь и достоинство граждан и провоцирующих общественный резонанс, предусмотрена ответственность.


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URL: https://www.vb.kg/446699
Теги:
Аламудунский район, задержание, Ошская область, социальные сети, убийство, Бишкек, женщины
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