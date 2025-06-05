Погода
$ 87.30 - 87.70
€ 98.62 - 99.62

В Бишкеке прошел велопробег в честь Всемирного Дня велосипеда

227  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице Кыргызстана состоялся велопробег, посвящённый Всемирному Дню велосипеда, который был учреждён по инициативе Туркменистана резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Мероприятие было организовано посольством Туркменистана в Кыргызстане при поддержке мэрии Бишкека, Государственного агентства по делам физической культуры и спорта, а также Федерации велоспорта Кыргызстана.

В пробеге приняли участие представители государственных и общественных организаций, дипломаты, аккредитованные в Кыргызстане, журналисты и представители спортивных объединений.

С приветственным словом к участникам обратился посол Туркменистана в Кыргызстане, который подчеркнул важность инициативы, направленной на продвижение здорового образа жизни, экологической ответственности и укрепление мира через спорт и добрососедство.

Велопробег стал значимым событием, объединившим людей разных профессий и национальностей вокруг идеи активного и здорового образа жизни.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446701
Теги:
велоспорт, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  