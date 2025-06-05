В Бишкеке прошел велопробег в честь Всемирного Дня велосипеда

В столице Кыргызстана состоялся велопробег, посвящённый Всемирному Дню велосипеда, который был учреждён по инициативе Туркменистана резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Мероприятие было организовано посольством Туркменистана в Кыргызстане при поддержке мэрии Бишкека, Государственного агентства по делам физической культуры и спорта, а также Федерации велоспорта Кыргызстана.

В пробеге приняли участие представители государственных и общественных организаций, дипломаты, аккредитованные в Кыргызстане, журналисты и представители спортивных объединений.

С приветственным словом к участникам обратился посол Туркменистана в Кыргызстане, который подчеркнул важность инициативы, направленной на продвижение здорового образа жизни, экологической ответственности и укрепление мира через спорт и добрососедство.

Велопробег стал значимым событием, объединившим людей разных профессий и национальностей вокруг идеи активного и здорового образа жизни.