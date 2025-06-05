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Кыргызстанские спортсмены выступили на марафоне в Астане

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- Самуэль Деди Ирие
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Спортсмены из Кыргызстана приняли участие в Astana Half Marathon, который собрал около 6 000 бегунов из 38 стран.

На главной дистанции в 21,1 км лучший результат среди мужчин показал Азат Касымбеков из Каракола, занявший 13-е место с результатом 1:16:11.

В забеге среди женщин на той же дистанции Бишкек представляла Екатерина Глухова, которая финишировала 30-й с временем 1:42:33.

Кроме того, на дистанции 10 км 54-е место заняла Елизавета Пономарева из Бишкека, показав время 49:15.

Участие кыргызстанских спортсменов в международных соревнованиях свидетельствует о росте популярности бега и развитии легкой атлетики в стране.


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URL: https://www.vb.kg/446703
Теги:
Казахстан, марафон, Кыргызстан
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