ШОС в эпоху глобальных вызовов: новые горизонты для Центральной Азии

29 мая 2025 года на круглом столе в Бишкеке директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков отметил, что в условиях усиливающейся геополитической турбулентности Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна стать не просто площадкой для диалога, но и ключевым игроком в формировании новой мировой архитектуры безопасности и экономики.

"ШОС может взять на себя миссию по выстраиванию новых геополитических векторов - как в Центральной Азии, так и на глобальном уровне", - заявил эксперт.

По словам Шестакова, ШОС не только объединяет более половины населения планеты, но уже сейчас демонстрирует способность действовать как альтернатива существующим международным институтам, нуждающимся в реформировании, включая ООН и ВТО.

"Организация чётко продемонстрировала, что политический популизм со стороны Запада не может быть принципом стратегического партнёрства", - подчеркнул он, добавив, что за два последних года товарооборот между Россией и странами ШОС вырос более чем на 30%.

Эксперт отметил, что ШОС обладает реальным потенциалом стать фундаментом для новой глобальной торгово-экономической системы, основанной на принципах многополярности, взаимного уважения и учёта национальных интересов. Особое внимание Шестаков уделил и вопросам безопасности: "ШОС демонстрирует оперативную и эффективную реакцию на глобальные вызовы. Яркий пример - помощь Китая и России в период пандемии COVID-19, включая отправку медбригады в Кыргызстан".

Также политолог напомнил про успешное сотрудничество стран ШОС с ОДКБ в вопросах противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму, а также постоянную озабоченность ситуацией в Афганистане, где, по экспертным оценкам, вблизи границ стран ШОС могут находиться до 100 тысяч боевиков. Кроме того, он подчеркнул стратегическую важность железнодорожного проекта Китай – Кыргызстан – Узбекистан:

"Этот транспортный коридор может обеспечить до 15 миллионов тонн грузоперевозок в год и станет серьёзным шагом к раскрытию транзитного потенциала региона".

В завершение Шестаков подчеркнул важность "шанхайского духа" как основы устойчивого сотрудничества и выразил надежду, что проекты ШОС будут носить не декларативный, а прикладной характер:

"Важно, чтобы инициативы ШОС были не на бумаге, а реализовывались в реальности - именно тогда они смогут укрепить позиции организации в глобальной политике и экономике".

Автор: Суйунбек Шамшиев