Иорданские арбитры рассудят матч КНДР – Кыргызстан в отборе ЧМ-2026

Сегодня состоится матч третьего раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Северной Кореи и Кыргызстана. Встреча пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и её обслужит судейская бригада из Иордании.

Главным арбитром матча назначен Махамед Адхам. Ему будут помогать линейные судьи Мохаммад Алкалаф и Ахмад Алроале. Резервным арбитром выступит Ахмед Ал-Али.

Работу системы видеоповторов (VAR) обеспечат представители Таиланда - Сивакорн Пу Удом и Виват Жумпаон.

Матч имеет важное значение для обеих сборных в борьбе за выход в следующий этап отборочного цикла ЧМ-2026. Назначение опытной судейской бригады подчеркивает статус и значимость предстоящего поединка.