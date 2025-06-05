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Сборная Ирана разгромила Кыргызстан на Кубке Азии по хоккею среди женщин

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- Самуэль Деди Ирие
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Женская сборная Ирана одержала уверенную победу над командой Кыргызстана со счётом 6:0 в матче Кубка Азии 2025 года по хоккею среди женщин, проходящего под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

Для сборной Ирана это уже третья победа на турнире: ранее команда обыграла сборную ОАЭ (3:1), а также одержала крупную победу над Индией (5:1).

Следующий матч иранская команда проведёт в среду, 4 июня, против сборной Малайзии. А заключительная игра группового этапа состоится в пятницу - соперником станет сборная Филиппин.

Кубок Азии 2025 года среди женщин проходит с 31 мая по 6 июня в городе Аль-Айн, ОАЭ, и собрал сильнейшие женские сборные Азии. Турнир направлен на развитие женского хоккея и повышение его популярности в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/446710
Теги:
хоккей, Кыргызстан, женщины
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