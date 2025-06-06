В Душанбе оштрафовали продавцов мяса за завышенные цены. А у нас?

В Таджикистане в преддверии Иди Курбон - праздника жертвоприношения - душанбинская милиция провела рейды по рынкам столицы. Проверяли продавцов мяса: в условиях растущего спроса некоторые решили подзаработать на верующих. По данным УМВД Таджикистана, десятерых торговцев уличили в завышении цен. По данным ведомства, они "воспользовались потребностью граждан" и самовольно подняли стоимость продукции.

Против нарушителей составлены протоколы по статье 555 Административного кодекса. Размер штрафов не уточняется, но по закону предпринимателям на патенте грозит от 1500 до 3000 сомони (примерно от $150 до $300).

Подобные рейды в Душанбе начались еще в марте - тогда горожане массово жаловались на рост цен в период Рамазана. Милиция тогда выявила случаи, когда мясо продавали по 95–100 сомони вместо обычных 75. Контроль усилили и, судя по всему, не зря.

А теперь резонный вопрос: а в Кыргызстане кто-нибудь следит за ценами, особенно в праздничные дни? Контроль на рынках у нас, конечно, ведется. Но часто - чисто формально. Проверки больше напоминают отчетность "для галочки", чем реальную заботу о потребителе. Между тем, перед Курман Айтом, Ноорузом или Новым годом стоимость килограмма говядины вполне может подскочить на 20–30 сомов, и никакой протокол за это не выпишут.

Пора бы и в Бишкеке, и в регионах усилить мониторинг. Создать рабочие группы, наделенные реальными полномочиями. Публиковать "ценовые коридоры" по базовым продуктам. И, главное, реагировать не на последствия, а на саму попытку нажиться на людях в праздничные дни.

В Таджикистане это смогли. Почему бы не попробовать и у нас?