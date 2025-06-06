Трамп подписал запрет на въезд для граждан 19 стран, включая Туркменистан

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит полный или частичный запрет на въезд в Соединённые Штаты для граждан 19 стран. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома и называется "Ограничение въезда иностранных граждан для защиты США от террористов и угроз национальной безопасности".

Полный запрет на въезд введён для граждан 12 государств: Афганистана, Бирмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Среди причин - наличие террористических группировок, отказ стран сотрудничать с властями США и высокий уровень просроченных виз. Например, Афганистаном управляет движение "Талибан", признанное террористической организацией, а Иран в документе назван "государством-спонсором терроризма".

Частичный запрет установлен для граждан ещё семи стран: Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы. Туркменистан попал в список из-за высокого процента просроченных виз - более 15% по деловым и туристическим, свыше 21% по студенческим и профессиональным. Для граждан этих стран въезд приостанавливается по соответствующим видам виз, а срок пребывания в США сокращается до минимально допустимого по закону.

Указ вступит в силу с 9 июня 2025 года.