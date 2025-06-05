Minecraft-сервер в кыргызском стиле: кочевая жизнь в цифровом мире

Кыргызская Федерация киберспорта запустила первый национальный Minecraft-сервер, вдохновлённый культурой и историей кыргызского народа. Новый цифровой проект, получивший название "Кыргызская Анархия", предлагает игрокам погрузиться в атмосферу кочевой цивилизации.

По словам президента Федерации Ылайтегина Абдуллаха Талайбек уулу, мир сервера построен с акцентом на кыргызскую идентичность, племенную структуру и традиционный уклад жизни. Игроки могут присоединиться к одному из пяти племён, строить поселения, формировать альянсы, защищать территории и участвовать в сражениях.

Проект разработан командой студентов КГТУ им. Раззакова: Ким Юн Соп Бен Хен, Илияс Байышев, Темирлан Багышбеков, Тимурлан Каримов, Элзар Курманбек уулу, Владимир Зиньковский и Айдар Кубанычбеков. Разработка велась без внешнего финансирования - на энтузиазме и личной инициативе авторов. Уже в первые дни более 1 000 игроков подключились к серверу.

Техническая информация для подключения:

IP-адрес: kyrgyzfc.com

Версия Java: 1.20.6

Поддержка Bedrock: полная, включая мобильные устройства

Порт: 25565

Разработчики планируют расширить племенную систему до 40 объединений. В ближайшее время Федерация также запустит два новых проекта:

"Код Кыргыза" - цифровой квест, основанный на реальных событиях и героях Кыргызстана.

"Код Өркүндөө" - инициатива, объединяющая игровую активность с волонтёрством, включая экологические акции и благоустройство.

Проекты сопровождаются геймификацией и вовлечением молодёжи в социально значимую деятельность. Федерация киберспорта приглашает организации к сотрудничеству и поддержке цифровых инициатив.

Ранее студент КРСУ Атай Азаматов перевёл игру Minecraft на кыргызский язык, что стало важным шагом для развития локального игрового контента.