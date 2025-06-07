Кыргызстан укрепляет региональное сотрудничество в борьбе с допингом

В Бишкеке состоялось заседание Совета региональной антидопинговой организации Центральной Азии (РАДОЦА), которое прошло в Кыргызстане уже во второй раз.

В мероприятии приняли участие директор Азиатско-Океанского офиса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Сараван Перумал, а также директор Государственного агентства физической культуры и спорта при кабинете министров КР Айбек Абдымомунов.

"Кыргызстан последовательно отстаивает принципы честного спорта. Мы убеждены, что эффективная борьба с допингом невозможна без укрепления институциональной базы и развития спортивной медицины. В Национальной программе развития до 2030 года предусмотрено создание специализированного государственного предприятия по спортивной медицине, которое обеспечит системный подход к медицинскому сопровождению наших спортсменов", - сказал Айбек Абдымомунов, открывая мероприятие.

Участники встречи обсудили ключевые приоритеты и итоги деятельности Региональной антидопинговой организации, меры по обеспечению соблюдения Всемирного антидопингового кодекса и подготовку к внедрению обновленных международных стандартов с 2027 года. Особое внимание уделено координации усилий национальных антидопинговых организаций Центральной Азии.

Параллельно с этим мероприятием в Бишкеке проходит тренинг по вопросам разрешения на терапевтическое использование (TUE) для специалистов из стран участниц РАДОЦА, а также спортивных врачей из Кыргызстана. Проведение тренинга имеет особое значение для Кыргызстана, так как подобные мероприятия способствуют формированию профессионального сообщества врачей, способных обеспечивать надлежащее медицинское сопровождение спортсменов в соответствии с международными стандартами.

В последние годы государственная политика в области физической культуры и спорта в Кыргызстане демонстрирует системный подход и стратегическое видение. Утвержден перечень субъектов и товаров, направленных на развитие спортивной отрасли, которые освобождаются от уплаты НДС. На общественное обсуждение вынесена Программа развития зимних видов спорта до 2030 года, в стране строятся и модернизируются спортивные объекты, создаются условия для подготовки спортсменов международного уровня. Вместе с тем, полноценное развитие спорта невозможно без формирования современной системы спортивной медицины.

"Это не только вопрос здоровья и эффективности тренировочного процесса, но и фактор, определяющий соблюдение международных антидопинговых требований. Национальный антидопинговый центр с готовностью берет на себя ответственность за развитие соответствующей экспертной базы, интеграцию международных стандартов и повышение квалификации специалистов", - отметил начальник департамента по обработке результатов Национального антидопингового центра КР Исабек Султан.

Национальный антидопинговый центр КР продолжит активно участвовать в международных инициативах и развивать профессиональные компетенции в сфере антидопингового регулирования.