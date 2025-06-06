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Бизнес-сообщество КР встретилось с Торговым комиссаром Великобритании

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- Нина Ничипорова
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В Бишкеке прошла встреча представителей бизнес-сообщества с Торговым комиссаром Великобритании по Восточной Европе и Центральной Азии, Генерального консула Великобритании в Стамбуле Кенаном Полео, с участием Главы экспорта по Восточной Европе и Центральной Азии департамента по бизнесу и торговле Великобритании (DBT) Филипа Сидэнхама.

Встреча, организованная Международным деловым советом совместно с посольством Великобритании в Кыргызстане в формате бизнес-завтрака, была посвящена вопросам двусторонней торговли и собрала представителей горнорудной, финансовой, строительной и инженерно-проектной отраслей.

"Взаимные визиты официальных и бизнес-делегаций двух стран создают основу для активизации торговли, а в дальнейшем – для совместных инвестиционных проектов. Рады отметить, что таких визитов стало больше, что уже отразилось на росте торгово-экономического сотрудничества", – открывая встречу, сказал Аскар Сыдыков, сопредседатель Кыргызско-Британского делового совета, исполнительный директор Международного делового совета.

Торговый комиссар Кенаном Полео отметил, что встреча с Кыргызско-Британским деловым советом стала важной частью его первого визита в Кыргызскую Республику, подчеркнув, что деятельность Совета по продвижению делового сотрудничества между двумя странами полностью соответствует целям правительства Великобритании.

"Отношения между нашими государствами становятся крепче, и в этом году мы уже достигли значимых результатов. Яркий тому пример - успешное размещение первого в истории суверенного внешнего облигационного займа Кыргызской Республики на Лондонской фондовой бирже в прошлом месяце. Инвестиции валлийской компании Concrete Canvas в размере 180 миллионов фунтов стерлингов - еще одно подтверждение доверия и долгосрочного партнерства", – сообщил Кенан Полео.

Торговый комиссар выразил уверенность, что прочная правовая система и надежные гарантии для бизнеса откроют новые возможности для привлечения международных инвестиций, и отметил, что покидает Кыргызстан с оптимизмом, рассчитывая на дальнейшее укрепление партнерства между странами.

В ходе обсуждений также поднимались вопросы расширения практического сотрудничества, в том числе инициативы по организации визитов бизнес-делегаций из Кыргызстана в Великобританию с целью установления прямых контактов и изучения рыночных возможностей.


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URL: https://www.vb.kg/446727
Теги:
бизнес, Великобритания, инвестиции, рынок, сотрудничество, МДС
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