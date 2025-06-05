В Нью-Дели подписана программа сотрудничества Кыргызстана и Индии

В Нью-Дели в рамках рабочего визита в Республику Индия и участия в 4-й министерской встрече Диалога "Центральная Азия – Индия" состоялись двусторонние встречи главы МИД Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел доктором Субраманьямом Джайшанкаром и Министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Индии отметили поступательное развитие двусторонних отношений в духе стратегического партнёрства. Был проведён детальный анализ текущего состояния кыргызско-индийского сотрудничества с акцентом на укрепление политического диалога, развитие межпарламентских связей и продолжение обмена визитами на высоком и высшем уровнях.

Особое внимание стороны уделили ключевым направлениям взаимодействия - безопасности, здравоохранению, торговле. Подчёркнута положительная динамика в товарообороте и высокая значимость расширения сотрудничества в сферах фармацевтики, горнодобывающей промышленности, информационно-коммуникационных технологий и банковских услуг.

Министры особо отметили вклад индийских программ ITEC и PRIDE в развитие человеческого капитала в Кыргызстане и укрепление культурно-гуманитарных связей. Подтверждено намерение продолжать работу по созданию благоприятных условий для проживания и обучения индийских студентов в Кыргызстане.

По итогам встречи была подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Кыргызской Республики и Индии на 2025–2027 годы, определяющая ключевые направления и приоритеты совместной работы.

В тот же день Жээнбек Кулубаев провёл переговоры с министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман. Обсуждены перспективы сотрудничества в финансовой и инвестиционной сферах, включая установление прямых корреспондентских отношений между банками двух стран. Стороны выразили готовность активизировать взаимодействие между финансовыми структурами Кыргызстана и Индии.

По итогам встречи подписан Протокол об обмене ратификационными грамотами по двустороннему инвестиционному соглашению между правительствами двух стран, заключённому в 2019 году.

Кыргызстан и Индия подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее углубление партнёрства, развитие устойчивых экономических связей и укрепление дружбы между народами.