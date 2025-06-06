Напряжённость в небе региона ударила по авиационному сектору Пакистана

Авиационная отрасль Пакистана испытывает всё большее финансовое давление из-за ограничений в использовании воздушного пространства, особенно в связи с Индией, что продолжает нарушать международные авиационные маршруты. Хотя ограничения в воздушном пространстве затронули как Индию, так и Пакистан, аналитики считают, что пакистанская авиация несёт более тяжёлое финансовое бремя.

Несколько международных авиакомпаний недавно изменили маршруты своих рейсов, чтобы избежать пролёта над территорией Пакистана на фоне сохраняющихся геополитических опасений. Согласно данным сервиса отслеживания полётов Flightradar24, такие крупные авиаперевозчики, как Air France, British Airways, Swiss International Airlines, итальянская ITA Airways и польская LOT Airlines, приостановили полёты над Пакистаном. "Авиакомпания приняла решение приостановить пролёты над Пакистаном до особого распоряжения", - заявила Air France, аналогичные действия подтвердила и Lufthansa.

Flightradar24 отметил, что выпущенные NOTAM (уведомления для лётного состава) для северного Пакистана ограничили использование ключевых воздушных трасс до конца мая, вынудив авиакомпании корректировать маршруты. Эти изменения привели к снижению количества транзитных рейсов и соответствующих доходов для Пакистана.

Эксперты в области авиации подчёркивают важность сборов за пролёт как источника поступлений иностранной валюты. Независимый аналитик Брендан Соби отметил: "Это может значительно повлиять как на иностранные авиакомпании, которые сильно зависят от пакистанского воздушного пространства, так и на Пакистан, учитывая потерю доходов от пролётов".

Изменения маршрутов также затронули деятельность национального перевозчика Pakistan International Airlines (PIA), особенно на направлениях в Китай и Юго-Восточную Азию. Увеличение расстояний полёта привело к росту расхода топлива, увеличению времени работы экипажа и повышению операционных расходов для авиакомпании, которая и так испытывает финансовые трудности. Согласно сообщениям, продолжительность рейса PIA по маршруту Исламабад – Куала-Лумпур увеличилась с примерно 5 часов 39 минут до 8 часов 19 минут из-за обходных маршрутов.

Эксперты предупреждают, что такие изменения могут ещё больше ослабить валютные резервы и авиационную отрасль Пакистана. Управляющий директор Navam Capital Раджив Мантри заявил, что снижение доходов от пролётов может стать серьёзным вызовом для экономики, испытывающей дефицит иностранной валюты. Международное рейтинговое агентство Moody"s также предупредило, что возможная эскалация регионального конфликта может негативно повлиять на экономическую стабильность.

Исторические данные демонстрируют финансовые последствия подобных ограничений. После закрытия воздушного пространства в 2019 году, последовавшего за инцидентом в Балаакоте, Пакистан, по сообщениям, терял до 300 000 долларов США в день с учётом сборов за пролёты, посадки и стоянки. Тогдашний министр авиации Гулам Сарвар Хан оценил общий ущерб авиационному сектору страны в 8,5 миллиарда пакистанских рупий.

По текущим оценкам, Пакистан может терять до 58 000 долларов США в день из-за продолжающегося закрытия воздушного пространства для индийских авиаперевозчиков. Экономист Маноранджан Шарма отметил, что продолжающиеся ограничения могут существенно снизить доходы авиационного сектора Пакистана, особенно учитывая, что Индия является третьим по величине авиационным рынком в мире.

Общественные настроения в Пакистане также отражают обеспокоенность финансовыми последствиями. "Пакистан теряет из-за того, что индийские рейсы не заходят в наше воздушное пространство. Мы теряем сборы, не так ли?" - сказал Усман Захид, житель Лахора.

Обсуждения в интернете, включая ответы ИИ-платформ, таких как Grok, показывают, что, хотя обе страны страдают от ограничений в воздушном пространстве, потери Пакистана могут быть более ощутимыми из-за сокращения использования его воздушного пространства международными авиаперевозчиками.

Источник: https://www.khaama.com/pakistan-aviation-losses-airspace-tensions-india/