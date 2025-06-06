Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 6 июня, поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт.

Поздравление главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие мусульмане!

От всего сердца поздравляю с праздником Курман Айт всех соотечественников – мусульман, находящихся за пределами страны, а также всех иностранных граждан – мусульман, приехавших в нашу страну обучаться или работать!

Этот праздник – один из священных праздников мусульман, несущий в себе ценности милосердия, сострадания и щедрости.

Курман Айт и его традиции издавна играют важную роль в жизни кыргызского народа, укрепляя единство общества, взаимное уважение, сплоченность и принося благословение. Их значимость и впредь будет сохранена. И сегодня праздник Курман Айт призывает каждого из нас к очищению души, добросердечию и благотворительности. Мы всегда с радостью встречаем этот светлый праздник.

В последние годы в нашей стране проводится значительная работа по развитию и распространению национальных и духовных ценностей, обеспечению свободы вероисповедания. Мы придаем особое значение реализации надежд и стремлений нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, сохранению культуры каждой этнической группы и достижению высоких целей каждого кыргызского гражданина, считающего Кыргызстан своим отечеством. Уверен, что совместными усилиями мы сможем превратить Кыргызстан в страну мира и благополучия, где всегда будет царить дружба и единство, независимо от этнической принадлежности, языка или вероисповедания граждан.

Сегодня благодаря созданным для мусульманской общины нашей страны условиям более шести тысяч наших соотечественников совершают паломничество в далекие мест, исполняя священный долг хаджа. Пусть Всевышний примет мольбы и благие намерения наших граждан, совершающих хадж, за процветание Родины и благополучие народа.

Уважаемые соотечественники! Пусть в день Курман Айта принесенные вами жертвоприношения и все молитвы будут услышаны и приняты Всевышним.

Пусть в каждом сердце живет вера, а в каждом доме будет достаток.

Пусть Всевышний оградит нас от невзгод, и наша страна движется по пути дальнейшего развития!

С праздником Курман Айт!"