Погода
$ 87.26 - 87.71
€ 98.62 - 99.62

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

149  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 6 июня, поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт.

Поздравление главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие мусульмане!

От всего сердца поздравляю с праздником Курман Айт всех соотечественников – мусульман, находящихся за пределами страны, а также всех иностранных граждан – мусульман, приехавших в нашу страну обучаться или работать!

Этот праздник – один из священных праздников мусульман, несущий в себе ценности милосердия, сострадания и щедрости.

Курман Айт и его традиции издавна играют важную роль в жизни кыргызского народа, укрепляя единство общества, взаимное уважение, сплоченность и принося благословение. Их значимость и впредь будет сохранена. И сегодня праздник Курман Айт призывает каждого из нас к очищению души, добросердечию и благотворительности. Мы всегда с радостью встречаем этот светлый праздник.

В последние годы в нашей стране проводится значительная работа по развитию и распространению национальных и духовных ценностей, обеспечению свободы вероисповедания. Мы придаем особое значение реализации надежд и стремлений нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, сохранению культуры каждой этнической группы и достижению высоких целей каждого кыргызского гражданина, считающего Кыргызстан своим отечеством. Уверен, что совместными усилиями мы сможем превратить Кыргызстан в страну мира и благополучия, где всегда будет царить дружба и единство, независимо от этнической принадлежности, языка или вероисповедания граждан.

Сегодня благодаря созданным для мусульманской общины нашей страны условиям более шести тысяч наших соотечественников совершают паломничество в далекие мест, исполняя священный долг хаджа. Пусть Всевышний примет мольбы и благие намерения наших граждан, совершающих хадж, за процветание Родины и благополучие народа.

Уважаемые соотечественники! Пусть в день Курман Айта принесенные вами жертвоприношения и все молитвы будут услышаны и приняты Всевышним.

Пусть в каждом сердце живет вера, а в каждом доме будет достаток.

Пусть Всевышний оградит нас от невзгод, и наша страна движется по пути дальнейшего развития!

С праздником Курман Айт!"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446731
Теги:
Курман айт, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  