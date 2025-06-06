Лисицын о матче с КНДР: "Наши ребята проявили характер"

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился матч девятого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборная Кыргызстана встретилась с национальной командой КНДР и завершила игру вничью - 2:2. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

Первый тайм прошел без особой остроты. Кыргызская команда старалась контролировать мяч, но довести атаки до логического завершения не удавалось. Остроты у ворот соперника было мало - команда действовала аккуратно, но без креатива.

После перерыва подопечные Максима Лисицына прибавили в активности. На 57-й минуте Гулжигит Алыкулов точным ударом открыл счет, заставив трибуны замереть. Однако радость была недолгой: северокорейцы, умело используя стандарты. а именно свою сильную сторону, сначала сравняли, а затем и вышли вперед.

На фоне усталости и давления времени казалось, что матч ускользает из рук. Но уже в компенсированное время, на 95-й минуте, мяч после рикошета от Сон Хе Кима влетел в ворота КНДР. Автогол, но для нас - спасительный. 2:2.

- Мы провели два разных по содержанию тайма. В первом действовали организованно, но недостаточно агрессивно. Во втором пошли вперед, создали больше моментов. Жаль, что допустили ошибку при угловом, знали, что у соперника это опасное оружие. Тем не менее ребята, особенно вышедшие на замену, проявили характер, - прокомментировал матч главный тренер сборной Кыргызстана Максим Лисицын в соцсети.

Напомним, первая встреча между Кыргызстаном и КНДР состоялась 15 октября 2024 года в Бишкеке и завершилась победой нашей сборной - 1:0.

После девяти туров сборная Кыргызстана занимает пятое место в группе A с семью очками. Заключительный матч отборочного этапа пройдет 10 июня - на домашнем стадионе в Бишкеке наша команда примет ОАЭ. Однако сборная Кыргызстана по футболу лишилась шансов на выход в следующий этап отбора на ЧМ-2026