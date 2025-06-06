Погода
$ 87.26 - 87.71
€ 98.62 - 99.62

Лисицын о матче с КНДР: "Наши ребята проявили характер"

111  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился матч девятого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборная Кыргызстана встретилась с национальной командой КНДР и завершила игру вничью - 2:2. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

Первый тайм прошел без особой остроты. Кыргызская команда старалась контролировать мяч, но довести атаки до логического завершения не удавалось. Остроты у ворот соперника было мало - команда действовала аккуратно, но без креатива.

После перерыва подопечные Максима Лисицына прибавили в активности. На 57-й минуте Гулжигит Алыкулов точным ударом открыл счет, заставив трибуны замереть. Однако радость была недолгой: северокорейцы, умело используя стандарты. а именно свою сильную сторону, сначала сравняли, а затем и вышли вперед.

На фоне усталости и давления времени казалось, что матч ускользает из рук. Но уже в компенсированное время, на 95-й минуте, мяч после рикошета от Сон Хе Кима влетел в ворота КНДР. Автогол, но для нас - спасительный. 2:2.

- Мы провели два разных по содержанию тайма. В первом действовали организованно, но недостаточно агрессивно. Во втором пошли вперед, создали больше моментов. Жаль, что допустили ошибку при угловом, знали, что у соперника это опасное оружие. Тем не менее ребята, особенно вышедшие на замену, проявили характер, - прокомментировал матч главный тренер сборной Кыргызстана Максим Лисицын в соцсети.

Напомним, первая встреча между Кыргызстаном и КНДР состоялась 15 октября 2024 года в Бишкеке и завершилась победой нашей сборной - 1:0.

После девяти туров сборная Кыргызстана занимает пятое место в группе A с семью очками. Заключительный матч отборочного этапа пройдет 10 июня - на домашнем стадионе в Бишкеке наша команда примет ОАЭ. Однако сборная Кыргызстана по футболу лишилась шансов на выход в следующий этап отбора на ЧМ-2026


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446732
Теги:
Северная Корея, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  