ЧМ-2026: Узбекистан, Южная Корея и Иордания едут на мундиаль

5 июня прошли матчи девятого тура третьего раунда азиатского отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года. По итогам тура еще три сборные гарантировали себе участие в финальной части турнира - Узбекистан, Южная Корея и Иордания.

Группа A: Узбекистан выходит на ЧМ, Кыргызстан теряет шансы

Сборная Узбекистана сыграла вничью 0:0 на выезде против команды ОАЭ. Этого результата оказалось достаточно для набора 18 очков и второго места в группе, что гарантирует исторический первый выход узбекистанцев на чемпионат мира. Лидером группы остается Иран, который уже ранее обеспечил себе участие в турнире.

Сборная Кыргызстана сыграла вничью с КНДР (2:2), спасаясь от поражения благодаря автоголу на последних секундах. Несмотря на героизм, команда теряет математические шансы на выход в финальную часть.

В другом матче группы Катар победил Иран со счетом 1:0 благодаря голу Педро Мигеля Коррейи.

Текущее положение в группе A:

Иран - 20 очков (выход обеспечен)

Узбекистан - 18 (выход обеспечен)

ОАЭ - 14

Катар - 13

Кыргызстан - 7

КНДР - 3

Группа B: Южная Корея и Иордания квалифицируются

Сборная Южной Кореи обеспечила себе участие в ЧМ-2026 после победы над Ираком со счётом 2:0. Это будет уже 12-е участие корейцев на мировом первенстве.

Историческое достижение также у сборной Иордании, которая впервые в истории вышла на чемпионат мира, разгромив Оман со счётом 3:0. Хет-триком отметился Али Олван.

Текущее положение в группе B:

Южная Корея - 19 очков (выход обеспечен)

Иордания - 16 (выход обеспечен)

Ирак - 12

Оман - 10

Палестина - 9

Кувейт - 5

Группа C: Борьба продолжается

Япония, уже обеспечившая себе участие в чемпионате мира, проиграла Австралии со счётом 0:1. Этот результат усилил позиции австралийцев, которые ведут борьбу за вторую путевку. Саудовская Аравия победила Бахрейн (2:0), а Индонезия обыграла Китай (1:0), сохраняя интригу до последнего тура.

Текущее положение в группе C:

Япония - 20 очков (выход обеспечен)

Австралия - 16

Саудовская Аравия - 13

Индонезия - 12

Бахрейн - 6

Китай - 6

Формат и ключевые даты

Третий раунд квалификации состоит из трёх групп по шесть команд. По две лучшие из каждой выходят напрямую на ЧМ-2026. Команды, занявшие третьи и четвёртые места, сыграют в дополнительном раунде за ещё две прямые путёвки и одно место в межконтинентальном плей-офф.

Заключительные матчи третьего раунда состоятся 10 июня. Чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике с 15 июня по 13 июля 2026 года. Впервые в истории в финальной стадии примут участие 48 сборных.