Месси может вернуться в "Ньюэллс Олд Бойз" в декабре 2025 года

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси может покинуть "Интер Майами" и вернуться в Аргентину. Об этом сообщает журналист Флавио Аззаро, передаёт Championat.com.

По информации источника, легендарный аргентинский футболист принял решение перейти в "Ньюэллс Олд Бойз" - клуб из его родного города Росарио, где Месси начал заниматься футболом в детстве. Трансфер ожидается в декабре 2025 года.

Ранее сам Месси не раз заявлял о желании завершить карьеру именно в "Ньюэллс", чтобы вернуться к истокам своего пути в профессиональном футболе.

С лета 2023 года Лионель Месси выступает за американский клуб "Интер Майами", в составе которого в текущем сезоне MLS забил 10 голов и отдал 5 результативных передач в 13 матчах.

Стоит отметить, что в январе 2025 года состав "Ньюэллс Олд Бойз" пополнил экс-вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас, что может свидетельствовать о серьёзных амбициях клуба на ближайшие сезоны.

Переход Месси в аргентинский клуб станет не просто громким трансфером, а символичным завершением великой карьеры одного из лучших футболистов в истории.