Боец из Кыргызстана Адилет Календеров подписал контракт с Tiger Muay Thai

Перспективный кыргызстанский боец смешанных единоборств Адилет Календеров заключил долгосрочный контракт с известным тайским клубом Tiger Muay Thai, который славится подготовкой чемпионов UFC и бойцов мирового уровня.

19-летний спортсмен с рекордом 5-0 теперь официально представляет легендарную базу в Таиланде. Адилет уже зарекомендовал себя как талантливый и многообещающий боец, и теперь его ждут крупные поединки.

Сообщество MMA Кыргызстана выразило поддержку спортсмену и пожелало удачи в новых боях.