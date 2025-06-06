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Боец из Кыргызстана Адилет Календеров подписал контракт с Tiger Muay Thai

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- Самуэль Деди Ирие
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Перспективный кыргызстанский боец смешанных единоборств Адилет Календеров заключил долгосрочный контракт с известным тайским клубом Tiger Muay Thai, который славится подготовкой чемпионов UFC и бойцов мирового уровня.

19-летний спортсмен с рекордом 5-0 теперь официально представляет легендарную базу в Таиланде. Адилет уже зарекомендовал себя как талантливый и многообещающий боец, и теперь его ждут крупные поединки.

Сообщество MMA Кыргызстана выразило поддержку спортсмену и пожелало удачи в новых боях.


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URL: https://www.vb.kg/446740
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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