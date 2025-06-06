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Бегун из России Ринас Ахмадеев подарил машину спасителю из Каракола

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- Самуэль Деди Ирие
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В селе Боконбаево прошёл забег, посвящённый Международному дню защиты детей. Главным призом за победу на дистанции 10 км стал автомобиль ВАЗ 2105 2003 года. Победителем стал российский спортсмен Ринас Ахмадеев с результатом 28 минут 50 секунд.

На следующий день Ахмадеев приехал в Каракол и подарил выигранную машину руководителю аппарата мэрии города Рыскулу Сагымбаеву. Спортсмен объяснил такой поступок тем, что шесть лет назад Сагымбаев помог ему спастись после анафилактического шока, вызванного укусом пчелы во время тренировок. Благодаря своевременной помощи Сагымбаева Ринас смог продолжить спортивную карьеру.

"Я давно хотел отблагодарить его и теперь смог это сделать", - сказал Ахмадеев.


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URL: https://www.vb.kg/446743
Теги:
Каракол, марафон
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