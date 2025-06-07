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СМИ стран Центральной Азии и Китая как связующая нить на Шелковом пути

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- Нина Ничипорова
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Медиафорум "Центральная Азия - Китай"-2025 состоялся в столице Казахстана – Астане. В нем приняли участие ответственные лица профильных госструктур, руководители медиакомпаний и интернет-платформ, ученые, эксперты, представители деловых кругов, ведущих СМИ Центральной Азии и Китая, которых, как верно подметил один из участников, объединил Шелковый путь.

Форум, организованный газетой "Жэньминь жибао" на этот раз совместно с НАО "Телераокомплекс Президента Республики Казахстан", стал уже, без преувеличения, мировым феноменом. Журналисты Центральной Азии тесно сотрудничают с китайскими коллегами уже не один год, не раз встречались на различных площадках, медиафорумах, проводимых одним из ведущих мировых изданий - газетой "Жэньминь жибао". И, наверное, не ошибусь, если скажу, что ни с одной другой страной у СМИ стран Центральной Азии нет таких интенсивных контактов, как с Китаем. Это свидетельствует о высоком уровне взаимодействия и подчеркивает особые отношения между руководством стран Центральной Азии и Китая.

Прошедший медиафорум был особенным и, можно сказать, историческим: он состоялся в преддверии предстоящего второго саммита глав государств "Центральная Азия-Китай". Саммит также состоится в Астане в июне. Ожидается, что он станет еще более масштабным по сравнению в первым по обсуждаемым вопросам - от сохранения суверенитета и территориальной целостности стран ЦА, укрепления правопорядка и безопасности региона, предотвращения внешних вмешательств, которые могут вызвать "цветные революции", до образования, науки, культуры, туризма, СМИ и спорта. В числе приоритетных тем – экономика, возможности диверсификации торгово-экономических связей, объемы товарооборота, привлечение инвестиций и партнерство в ключевых отраслях экономики.

- С развитием политических, экономических и социальных связей как никогда возрастает роль информационного партнерства, без которого сложно представить дальнейшее сближение народов, - подчеркнул заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК Компартии Китая Ху Хэпин, открывая медиафорум. – Нынешний медиафорум играет очень важную роль, так как он проходит в преддверии саммита "Центральная Азия-Китай". Наши страны уже добились впечатляющих результатов. Китай готов и далее углублять взаимовыгодное сотрудничество с Центральной Азией.

Поэтому на астанинской встрече журналистов были определены основные направления медийного сотрудничества во имя совместного развития. СМИ стран Центральной Азии и Китая, как заверили сами журналисты во время выступлений, готовы усилить информационную поддержку многосторонним отношениям во всех сферах и совместно формировать глобальное общественное мнение. Судя по беседам коллег на форуме, в его кулуарах, можно сказать, что наши СМИ развиваются в унисон и продолжают поиски новых моделей сотрудничества с использованием цифровых информационных технологий, без которых уже не обойтись. На медиафоруме развитию "цифре" в нашей деятельности была посвящена целая сессия, во время которой участники дискуссий рассказали об опыте своих изданий по распространению и доставке информации, медиа-материалов и других форм контента к целевой аудитории через различные каналы и платформы.

Но основополагающей темой на всех саммитах, встречах, в том числе медиафорумах, была и остается концепция мироустройства "Сообщество единой судьбы", выдвинутая Председателем КНР Си Цзиньпином. Тема мероприятия и на этот была созвучна концепции: "Вместе по Шелковому пути, СМИ – связующая нить. Построим более тесное сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии". Концепция Си Цзиньпина на протяжении многих лет является основой внешней политики Китая и его отношений с ближайшими соседями. Не изоляция, а наоборот, сближение, как никогда сегодня актуально и для народов стран нашего региона, и все это осознали. И свидетельство тому, как отмечалось на форуме, - стремление народов стран Центральной Азии и Китая узнать еще больше друг о друге, получать еще больше достоверной информации друг о друге, взаимодействовать между собой. А значит, для сотрудничества у медиасообщества существует огромное пространство.

- Проект "Один пояс - один путь" - это не только инфраструктура и экономика. Это - философия, в центре которой стоит идея общей судьбы человечества. Эта идея нам особенно близка. Мы - наследники Великого Шелкового пути, и символично, что сегодня мы говорим о связи не товаров, а идей, смыслов и доверия. Ведь настоящая близость между странами начинается с человеческого понимания и интереса. В этих процессах невозможно переоценить роль СМИ, - подчеркнула руководитель ТРК Президента Казахстана Раушан Кажибаева.

- Сегодня мир переживает беспрецедентные изменения, невиданные за столетие. Мы сталкиваемся с новыми вызовами и возможностями. Совместное построение сообщества единой судьбы, укрепление солидарности, подлинный мультиполярный подход, инклюзивная глобализация и продвижение справедливого мирового порядка - всё это не только историческая миссия, но и путь к общему процветанию, - отметил заместитель главного редактора газеты "Жэньминь жибао" Фан Цзяншань.

- Сотрудничество СМИ - важная часть отношений Центральной Азии и Китая. СМИ - мост информационного обмена и культурного диалога. В наше время стремительных перемен журналисты шести стран должны чувствовать дух времени, сохранять уверенность, развивать сотрудничество, придерживаться принципов правдивости, объективности, справедливости и социальной ответственности. Своими профессиональными действиями и авторитетом мы должны разъяснять и направлять, рассказывать искренние, яркие истории сообщества единой судьбы Центральной Азии и Китая, вносить вклад в укрепление этого сообщества и создавать атмосферу консенсуса и конструктивного общественного мнения, - добавил Фан Цзяншань.

В рамках форума состоялись церемонии открытия фотовыставки медиафорума "Центральная Азия – Китай"-2025 и запуска пресс-тура СМИ Центральной Азии и Китая по высококачественному совместному строительству "Одного пояса - одного пути".

Дин Цзяньвэй: Медийное сотрудничество сегодня выходит на первый план

Своим мнением о прошедшем в Астане медиафоруме, поделился в интервью "Вечернему Бишкеку" доктор юридических наук, старший научный сотрудник Интеллектуального центра Тайхэ, эксперт по Центральной Азии, Украине, России и Синьцзяну, дипломат в ранге консула и советника в посольствах КНР в Казахстане, Таджикистане и Украине в 2005-2023 годах Дин Цзяньвэй.

- Прошедший медиафорум "Центральная Азия-Китай" в Астане стал важным этапом информационной подготовки ко второму саммиту в формате "Китай-Центральная Азия".

Выбранная тема "Углубление медийного сотрудничества ради совместного развития" представляется крайне актуальной, особенно на фоне динамичного развития взаимодействия между Китаем и центральноазиатскими государствами во всех сферах. В этих условиях вопрос углубления медийного сотрудничества выходит на первый план для профессионального сообщества.

Основной акцент такого сотрудничества должен делаться на практическое взаимодействие, конечной целью которого является развитие. Речь идет о том, какую роль должны играть СМИ в продвижении прагматичного сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, какие нарративы и концепции следует вырабатывать. Безусловно, эти нарративы должны основываться на общих или схожих историко-культурных традициях Китая и пяти центральноазиатских стран.

В качестве ключевых направлений следует рассматривать синхронизацию сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь" с национальными программами развития, усиление стратегической координации, сохранение и популяризацию национального духа и культурного наследия, укрепление гуманитарных связей, разнообразие форм медийного взаимодействия и обменов.

В практической работе СМИ следует ориентироваться на достоверность, рассказывая истории традиционной дружбы и добрососедских отношений между Китаем и странами Центральной Азии. Только такой подход позволит избежать впечатления сухой пропаганды, предоставляя аудитории живой и убедительный контент.


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URL: https://www.vb.kg/446749
Теги:
Казахстан, Китай, Центральная Азия, СМИ
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