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Милиция на Иссык-Куле усилила контроль за порядком и браконьерами

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Заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Октябрь Урмамбетов провёл инспекционную поездку в Иссык-Кульский район. Цель визита - координация и усиление работы территориальных подразделений МВД накануне туристического сезона.

Он провёл инструктаж с личным составом, обозначив ключевые задачи: обеспечение общественного порядка в местах массового отдыха, охрана окружающей среды и пресечение браконьерства.

Особое внимание уделено выполнению указов президента Садыра Жапарова и поручений руководства МВД направленных на защиту природы и безопасность граждан.

В рамках поездки Урмамбетов посетил детские лагеря, пансионаты, пляжи и другие туристические объекты. Он дал рекомендации по усилению патрульной службы и профилактике нарушений как на суше, так и на воде.

Кроме того, он лично принял участие в рейдах по выявлению фактов браконьерства. Проверены прибрежные зоны, заливы и устья рек, участки, подверженные экологическим нарушениям.

С начала июня в ходе рейдов изъяты браконьерские сети общей длиной около 22 000 метров, лодки, оружие и боеприпасы. Некоторые лица добровольно сдали лодки и оружие, заявив о готовности прекратить противоправную деятельность.

Октябрь Урмамбетов подчеркнул, что охрана правопорядка и природных ресурсов в Иссык-Кульской области будет осуществляться системно в течение всего курортного сезона и останется под его личным контролем.


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URL: https://www.vb.kg/446751
Теги:
Иссык-Кульская область, браконьерство, безопасность, милиция, МВД
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