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В Кыргызстане тестируют приложение для контроля качества лекарств

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- Назгуль Абдыразакова
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Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения КР презентовал мобильное приложение "Дары-дармек". Оно создано для удобного поиска, проверки подлинности и контроля цен на лекарства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, с помощью приложения пользователи могут в реальном времени найти ближайшую аптеку, где есть нужное лекарство, и проверить его подлинность по сертификату соответствия.

Также сервис помогает узнать установленную государством цену на препараты, чтобы избежать переплаты, и позволяет отслеживать размер компенсации по льготным программам.

Если в аптеке цена на регулируемый препарат завышена, пользователь может подать жалобу через приложение. Заявление формируется автоматически, отправляется в уполномоченный орган, и по нему предоставляется официальный ответ. Кроме того, можно сообщать о побочных эффектах лекарств.

Если нужный препарат отсутствует в приложении, это может указывать на его незарегистрированный или нелегальный статус. Такой механизм помогает дополнительно защитить здоровье граждан.

Приложение работает в тестовом режиме и продолжает активно дорабатываться с учётом пожеланий пользователей.


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URL: https://www.vb.kg/446752
Теги:
лекарства, Кыргызстан, здоровье, Минздрав
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